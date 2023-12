Tensione e morte a Nizza, non ce l'ha fatta il tifoso 31enne del Nantes accoltellato alla schiena prima della partita

Un tifoso del Nantes di 31 anni è morto nella notte in ospedale dopo essere stato accoltellato alla schiena negli scontri scoppiati sabato sera nella città del nord-ovest della Francia, prima della partita contro il Nizza. Per i disordini davanti allo stadio Beaujoire è in stato di fermo un ultrà del Nizza, il conducente di un mini-van che si è costituito nella notte e che è ritenuto l’autore dell’aggressione mortale. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Da una prima ricostruzione, un gruppo di tifosi del Nantes aveva assaltato un convoglio di mini-van arrivati da Nizza e alcuni degli occupanti sono scesi e si sono scontrati con i rivali.

La partita di Ligue 1 è stata poi vinta dai padroni di casa sul club della Costa Azzurra dall’italiano Francesco Farioli.