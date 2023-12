Rimini, alla guida di un'Audi A6 ignorano l'alt dei carabinieri e si schiantano contro un'auto: 5 feriti, uno è grave

E’ di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio di un inseguimento tra i carabinieri e un’auto che, dopo non essersi fermata all’alt a Riccione, ha provocato uno schianto tra più mezzi. Secondo quanto emerso, questo pomeriggio un’Audi A6 con targa francese e con quattro ragazzi a bordo non si è fermata a un posto di controllo.

Dopo un corsa forsennata tra le vie della città del Riminese, inseguita da una gazzella dei carabinieri, la vettura ha finito per tamponare una Fiat 500x condotta da una giovane donna sul lungomare del "Marano". I quattro occupanti erano tutti giovani tra i 18 e i 20 anni. Uno di loro è arrivato, con l’eliambulanza, in gravissime condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre gli altri tre sono stati trasportati in ambulanza. Anche la ragazza dell’auto italiana è stata ricoverata, sotto choc, per accertamenti. Si ipotizza che il quartetto sia una banda di ladri. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale