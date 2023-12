Billie Eilish: "Credevo fosse ovvio che mi piacessero le ragazze. Ora lasciatemi in pace su questo argomento"

Billie Eilish, stella ventunenne del panorama musicale mondiale, ha recentemente aperto un nuovo capitolo nel racconto pubblico della sua vita privata, affrontando con una franchezza disarmante questioni legate alla sua identità sessuale. In un’intervista rivelatrice con la prestigiosa rivista Variety, Eilish ha chiarito un aspetto della sua vita che, a suo dire, riteneva fosse già noto: "Pensavo fosse ovvio che mi piacessero le ragazze". Queste parole, cariche di una spontaneità non comune nel mondo dello spettacolo, hanno acceso i riflettori sulla sua bisessualità, un tema che la cantante ha affrontato con un equilibrio tra sincerità e autoironia.

Approfondendo la sua esperienza personale, Eilish ha condiviso come si sia spesso sentita intimidita dalla bellezza femminile, nonostante provasse un'innegabile attrazione fisica. Questa complessa dinamica tra ammirazione e timidezza getta una nuova luce su come l'artista percepisce se stessa e le sue relazioni interpersonali. Il racconto di Eilish si è poi spostato su Instagram, dove con una nota di stanchezza mista a fermezza ha scritto: "Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, ora lasciatemi in pace su questo argomento".

La risposta del pubblico è stata variegata: mentre alcuni hanno espresso sostegno e comprensione, altri hanno reagito con sorpresa o disappunto. Quest'ultima reazione è testimoniata dalla perdita di 100.000 follower su Instagram, un dato significativo che riflette il potere della percezione pubblica e il peso che le dichiarazioni delle celebrità possono avere sui loro seguaci.

In aggiunta a queste riflessioni sulla sua vita amorosa, Eilish ha anche toccato argomenti delicati come il suo rapporto con la pornografia e come essa abbia influenzato la sua autopercezione e la sua salute mentale. Queste confessioni, arricchite dal riconoscimento della sua bisessualità, sottolineano il coraggio e la vulnerabilità di una giovane donna che, nonostante la celebrità raggiunta già a 13 anni con il brano "Ocean Eyes", continua a navigare le complessità della vita sotto l'occhio pubblico.