Due assalti a portavalori: in Ogliastra spari e auto in fiamme. Tentativo fallito sulla Torino-Milano

In due distinti episodi, si sono verificati assalti a furgoni portavalori. Il primo incidente è avvenuto sulla statale 125 in Ogliastra, vicino a Tertenia (Sardegna), dove i malviventi hanno sparato, incendiato auto e creato una colonna di fumo visibile sulla strada, che è stata temporaneamente chiusa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le forze dell'ordine, inclusi i carabinieri di Jerzu e il personale del 118, sono intervenute rapidamente.

Quasi simultaneamente, un secondo tentativo di rapina si è verificato sull'autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi di Romentino, Novara. In questo caso, i rapinatori hanno bloccato la strada con un camion, ma il conducente del furgone portavalori è riuscito a eludere l'ostacolo e a fuggire, nonostante fossero stati sparati colpi di pistola e sparsi chiodi sul manto stradale. Quest'azione ha causato lunghi ritardi nel traffico fino al casello di Marcallo Mesero.

La simultaneità e la similitudine delle tattiche utilizzate in questi due episodi sollevano interrogativi sulla possibile coordinazione tra i gruppi criminali coinvolti. L'intensità e l'audacia di questi attacchi indicano una crescente aggressività e sofisticatezza nel crimine organizzato in Italia. Le indagini sono in corso per stabilire se esista un legame diretto tra i due eventi e per identificare e catturare i responsabili. Nel frattempo, le autorità hanno aumentato la vigilanza e invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta.