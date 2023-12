Pronta a buttarsi da un ponte, giovane salvata da una donna

E’ stata salvata da una passante una ragazza che, questa notte poco dopo le 3, ha minacciato di gettarsi da ponte Vittorio Emanuele. La giovanissima, già posizionata oltre il parapetto, stava per lanciarsi nel vuoto quando un’altra donna l’ha bloccata e ha impedito che si buttasse. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Aventino, dopo la segnalazione di altri passanti al 112, che hanno così bloccato definitivamente la ragazza e sono riusciti a portarla in salvo per poi affidarla al personale del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Santo Spirito. All’origine del gesto ci sarebbe una difficile situazione familiare.