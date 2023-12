Ragazza positiva all'alcol test chiama il padre, ma è ubriaco anche lui. Ritirata la patente ad entrambi

Va a prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza e si presenta ubriaco al posto di controllo della municipale di Rimini. E’ successo lo scorso weekend quando padre e figlia sono stati entrambi sanzionati per guida in stato di ebbrezza. La ragazza fermata da una pattuglia della polizia locale è stata trovata positiva all’alcol test e quando il genitore è arrivato nei pressi del posto di controllo, alcune manovre non regolari e un pò irruente hanno insospettito gli agenti. Sottoposto al pre-test, il papà è risultato positivo ma si è rifiutato di fare la prova ufficiale ed è stato denunciato anch’egli per guida in stato d’ebbrezza. La squadra di polizia giudiziaria alla fine ha ritirato la patente ad entrambi con due sanzioni di tipo penale. Alla giovane, sorpresa con un valore tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, è stata notificata la violazione con ritiro di patente da sei mesi a un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà.

Al padre, invece, è stata contestata la guida in stato d’ebbrezza prevista per il rifiuto degli accertamenti, con conseguente denuncia e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni. Evitata la confisca del veicolo, in quanto intestato a persona estranea alla violazione. Dieci le sanzioni totali per guida in stato d’ebbrezza elevate dalla polizia locale nella notte fra venerdì e sabato.