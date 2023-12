Bimbo di tre anni azzannato dal dobermann di famiglia a Dumenza (Varese)

Un bambino di 3 anni è stato azzannato dal dobermann di famiglia che ha ferito anche la nonna accorsa per difenderlo. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un’abitazione privata di Dumenza (Varese) ed è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

Non è chiaro se il piccolo stesse giocando con il cane, che in passato non ha mai avuto comportamenti aggressivi stando a quanto accertato dagli inquirenti, oppure se si trovasse semplicemente nelle vicinanze.

L’esemplare adulto di dobermann lo ha azzannato e così ha fatto anche con la nonna del bimbo accorsa per difendere il nipote. La donna è riuscita a mettere se stessa e il piccolo al sicuro e a chiamare il 112. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: non sono in pericolo di vita. Il cane sarà affidato al servizio veterinario di Ats Insubria.