Un 65enne travolto sulle strisce da pirata della strada: il suo cane ferito torna a casa e fa scattare i soccorsi

In Brianza, un uomo di 65 anni, è stato gravemente ferito in un incidente stradale mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Verano Brianza.

L'investitore, un pirata della strada, è fuggito senza prestare soccorso.

Il labrador dell'uomo, pur essendo rimasto ferito nell'incidente, è riuscito a tornare a casa e a dare l'allarme. Una parente, notando il cane ferito, ha seguito il percorso abituale dell'uomo e ha trovato il 65enne in condizioni critiche sul bordo della strada, un'ora dopo l'incidente.

L'uomo, trasportato in ospedale in codice rosso, ha riportato gravi lesioni, tra cui due ematomi alla testa e numerose fratture alle gambe. I testimoni hanno fornito descrizioni dell'auto e del conducente ai carabinieri di Seregno, che stanno indagando sull'incidente. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile.