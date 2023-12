Salario minimo, passa l'emendamento che "affossa" i 9 euro. Schlein: "La Meloni ce l'ha con i poveri"

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 153 sì, 118 no e tre astenuti, alla proposta di legge recante deleghe al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonchè di procedure di controllo e informazione. Il testo passa, ora, all’esame del Senato.

Ed è stata bagarre in aula alla Camera prima del voto finale sulla legge delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Al termine della dichiarazione di voto sul salario minimo del deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, presidente della commissione lavoro, che ha concluso attaccando l’opposizione, è scoppiata la bagarre in aula. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, ha sospeso per qualche minuto i lavori dell’aula.

"Oggi è un giorno triste, oggi che accartocciate con una mano la proposta di salario minimo delle opposizioni e con l’altro date un manrovescio a milioni di lavoratori poveri. Vorremmo sapere perchè Meloni ce l’ha così tanto con i poveri. Voi all’ascensore sociale state tagliando i fili perchè chi è povero resti povero", ha detto nell’Aula della Camera la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto. Il governo «ha affossato il salario minimo, l’hanno svuotato e fatto diventare un’altra cosa», in un modo che «ci offende». Ma «noi andremo avanti e insieme alle altre opposizioni decideremo come portare avanti» il salario minimo.

«Il progetto di un salario minimo legale indifferenziato è affondato, battuto in Parlamento a favore di un’impostazione che mette al centro il rafforzamento della contrattazione collettiva e il trattamento economico dei contratti maggiormente diffusi e applicati. E che impone ai datori di stampare il codice del contratto di riferimento sulla busta paga». Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra: ora «si apre una pagina nuova». «Abbiamo combattuto la battaglia, indicando la via contrattuale al salario dignitoso, insieme fino a 5 mesi fa, quando poi i nostri compagni ci hanno lasciati soli, folgorati sulla via del Nazareno», aggiunge.