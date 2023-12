L'influenza ha messo ko 3 milioni di italiani. Boom tra i bambini con meno di 5 anni

I casi di sindromi simil-influenzali (tra cui il virus dell’influenza stagionale ma anche molti altri virus respiratori) continuano a salire, in parallelo con la crescita dei contagi Covid. Nell’ultima settimana, secondo il bollettino settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati registrati 630 mila casi, in aumento rispetto ai 550 mila dei sette giorni precedenti: sono già quasi 3 milioni gli italiani messi ko da febbre, raffreddore e dolori articolari dall’inizio della sorveglianza.

L’incidenza è pari a 10,7 casi per mille assistiti (9,3 nella settimana precedente). Aumenta in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni in cui l’incidenza è pari a 24,7 casi per mille assistiti (18,5 nella settimana precedente). Numeri importanti, ma comunque inferiori alla stagione record dello scorso anno, la prima post-Covid, quando l’incidenza nei bambini sotto i cinque anni era pari a 49,2 casi mille assistiti. Tutte le Regioni, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne il Molise. In dieci Regioni è stata raggiunta la soglia di intensità media dell’incidenza.