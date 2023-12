Coronavirus, i dati del matematico Sebastiani. In aumento ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

Sono in crescita lineare in Italia i ricoveri per Covid-19 nei reparti ordinari e nelle terapie intensive e aumentano linearmente anche i decessi. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Si conferma la crescita lineare dei reparti ordinari, con il valore attuale pari a circa 6.600 unità e con un tasso medio di crescita pari a circa 115 unità al giorno», osserva l'esperto. I ricoveri nelle terapie intensive sono circa 230, con un tasso medio di crescita di circa 7,5 unità al giorno. «I dati degli ultimi sette giorni fino al 6 dicembre - prosegue - confermano un aumento del numero dei decessi, con valore attuale pari a circa 300 unità a settimana e un aumento medio di settimana in settimana pari a circa 50 unità».

Per quanto riguarda le regioni, «i valori medi attuali dell’occupazione di pazienti Covid nei reparti ordinari per milione di abitanti sono maggiori nelle regioni del Nord e del Centro, rispetto a quelli di Sud e Isole. Fanno eccezione la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano». Ecco i valori rilevati: Emilia Romagna (315), Umbria (230), Friuli Venezia Giulia (210), Liguria (190), Abruzzo (175), Trento (165), Veneto (155), Piemonte (140), Toscana (135), Marche (125), Valle d’Aosta (105), Lazio e Sardegna (95), Bolzano (75), Lombardia (60), Basilicata (45), Calabria e Molise (40), Puglia e Sicilia (35), Campania (20).

«Osserviamo che il valore a livello nazionale è pari a circa 100», osserva Sebastiani.. Ricoveri nei reparti ordinari in crescita lineare si rilevano in Abruzzo con tasso medio pari a 3,7 unità per milione di abitanti al giorno, Basilicata (0,75), Calabria (1,6), Campania (0,5), Emilia Romagna (6,3), Friuli Venezia Giulia (4,4), Lazio (2,4), Liguria (3,5), Lombardia (3,0), Marche (4,5), Puglia (1,1), Sicilia (1,3), Toscana (4,6), Umbria (10,4) e Veneto (2,9). I ricoveri in terapia intensiva sono in crescita lineare in Abruzzo con tasso medio pari a 0,3 unità per milione di abitanti al giorno, Emilia Romagna (0,3), Friuli Venezia Giulia (0,2), Lazio (0,1), Liguria (0,4), Lombardia (0,2), Toscana (0,3), Provincia autonoma di Trento (0,5), Umbria (0,2) e Veneto (0,2).