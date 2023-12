Gigi D'Agostino rivede la luce. Foto in bianco e nero sui social: "Va molto meglio"

"Buonasera...". E' la frase scelta da Gigi D'Agostino per salutare i suoi fan sui social a distanza di un anno dall'ultima foto pubblicata (era il 24 novembre del 2022). Il celebre disc-jockey torinese ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae in primo piano con il cappello, gli occhiali e la barba lunga.

"Va molto meglio", ha risposto il re dell'italo-dance ad un commento di un fan su Instagram. Gigi D'Agostino sta ancora combattendo contro la malattia che lo colpito nel 2021.