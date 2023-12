Il treno per la Svizzera è troppo alto, non passa per la galleria: passeggeri costretti a scendere a Como

I pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Milano-Chiasso hanno vissuto una giornata di disagi ieri, mercoledì 6 dicembre, a causa di un imprevisto che ha costretto i treni a fermarsi alla stazione di Como San Giovanni. Questo incidente ha interessato otto convogli, con partenze programmate tra le 10:39 e le 21:13.

Il problema è sorto a seguito di un guasto tecnico che ha colpito uno dei treni più vecchi della linea S11. Per sostituire il convoglio guasto, Trenord ha impiegato uno dei suoi treni di ultima generazione. Tuttavia, questi nuovi treni, caratterizzati da una struttura su due piani, hanno incontrato un ostacolo inaspettato: l'altezza eccessiva per attraversare le gallerie che collegano l'Italia alla Svizzera.

Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, l'app di Trenord ha informato i passeggeri nella mattinata del 6 dicembre che, a causa del guasto, le corse della linea S11 non avrebbero superato il territorio di Como, partendo e terminando a San Giovanni invece che in Svizzera. La sostituzione con un treno di nuova generazione, pur essendo una soluzione rapida, si è rivelata inadatta a superare il confine a causa delle dimensioni del treno.

Questa situazione ha causato non pochi disagi ai pendolari, che si sono ritrovati a dover modificare i propri piani di viaggio all'ultimo minuto. La Provincia di Como sottolinea che questo non è stato un caso isolato. Infatti, anche la scorsa estate si erano verificati problemi simili quando, a causa del malfunzionamento degli impianti di condizionamento, i vecchi treni erano stati sostituiti dai più moderni treni Caravaggio, anch'essi inadatti a percorrere l'intera tratta a causa della loro altezza.

La Regione Lombardia e Trenord sono già al lavoro per trovare una soluzione definitiva a questo problema. Nel frattempo, i passeggeri sperano di poter viaggiare sui vecchi treni, nonostante questi ultimi non siano dotati di aria condizionata funzionante, ma siano in grado di attraversare le gallerie senza difficoltà.

In una nota ufficiale, Trenord ha dichiarato che i treni di nuova generazione sono stati acquistati principalmente per servire le linee suburbane lombarde, che richiedono convogli ad alta capacità. La galleria di Chiasso, secondo Trenord, sarebbe quindi inadeguata alle esigenze di mobilità ferroviaria dei territori lombardi. La società ha inoltre precisato che non esistono piani di adeguamento per questa galleria e che i treni a due piani continueranno a terminare la loro corsa a Como per le tratte transfrontaliere, in attesa di una soluzione più adeguata.