E’ indagata per interruzione colposa di gravidanza la mamma di 34 anni di Cisternino che alcuni giorni fa ha partorito nel bagno di casa e la cui bambina è morta subito dopo il parto. La donna in preda ai dolori era corsa in casa dei genitori, poi nel bagno la tragedia. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto e al momento si indaga sulla sua posizione. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpicino della neonata.