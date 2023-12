Valditara, progetto contro la violenza di genere avanti senza garanti: revocato l'incarico a Concia, Zerman e suor Monia

«Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto "Educazione alle relazioni" a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate». Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Mertio Giuseppe Valditara. «Il progetto "Educare alle relazioni" andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti», conclude il ministro.