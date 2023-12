Il prete si innamora di una parrocchiana e fuggono insieme: fedeli sotto choc

A pochi giorni dal Natale, fugge insieme ad una parrocchiana e lascia la propria comunità senza una guida spirituale. Il fatto è accaduto in Campania in un piccolo borgo della Valle del Sele a cavallo tra le province di Avellino e Salerno. Un sacerdote si sarebbe innamorato della donna e i due ora sono fuggiti. I fedeli hanno trovato da un momento all'altro la parrocchia chiusa e avrebbero chiesto spiegazioni sulla fuga messa in atto: da quanto si apprende, le voci sul rapporto tra la donna e il prete erano iniziate a circolare già da parecchio tempo.

I giornali locali raccontano quello che è accaduto. Il sacerdote aveva annunciato ai fedeli l'intenzione di effettuare un viaggio in Africa per una missione umanitaria. Ma in realtà nel piccolo villaggio africano non ci è mai arrivato. E nessuno sa dove possa essere fuggito insieme alla parrocchiana di Battipaglia.

Nell'imminenza delle festività natalizie, la diocesi ha al momento affidato la parrocchia ad un altro sacerdote.