L'omicidio di La Spezia e il testamento di coppia: "Nessuno capirà la nostra scelta"

Un foglio scritto a mano, con calligrafia apparentemente femminile, che in attesa di riscontri investigativi sembra essere una sorta di testamento di coppia: 'Il nostro amore sarà eterno. Abbiamo fatto questa scelta che nessuno forse potrà capire». É uno dei passaggi della lettera trovata nella stanza dell’hotel di Mattarana dove il 6 dicembre Rossella Cominotti è stata uccisa con un rasoio dal marito Alfredo Zenucchi. E che il doppio suicidio - mai però concretizzatosi visto che l'uomo non ha trovato il coraggio di uccidersi - fosse stato il proposito di marito e moglie fin dall’inizio della loro fuga, è stato confermato da Zenucchi nel primo interrogatorio. Sarà ora una perizia calligrafica per capire se sia stata proprio Rossella a scrivere quella lettera, firmata da entrambi. Ma da chiarire ci sono ulteriori aspetti, come le siringhe e l’eroina trovate nella stanza d’albergo. Zenucchi in passato con la droga aveva avuto a che fare ma era riuscito ad uscirne con l’aiuto dei professionisti di una comunità di recupero. Detenuto nel carcere di Massa Carrara, l’uomo è in attesa dell’interrogatorio di garanzia, fissato per domani. Intanto emergono i dettagli della vacanza finita nel sangue: la coppia, partita dalla casa di Cremona, chiusa l’edicola di Bonemerse che gestiva da un anno, ha soggiornato all’hotel Napoleon a Pontremoli, quindi all’Hotel Doria di Lerici e infine nella locanda di Mottarana teatro del delitto.