Scrive decine di lettere anonime informando l'amica del tradimento del marito: era lei l'amante

Lettere anonime, che indicavano l'infedeltà del compagno, ricevute a casa e in studio: è accaduto a un’avvocata torinese. Ottenuta dal compagno, un agente delle forze dell’ordine, l’ammissione di un solo incontro, l’avvocata è risalita facilmente a una collega ed è scattata la denuncia.

L’episodio è finito così sul tavolo della pm Livia Locci, che nei giorni scorsi ha notificato l’avviso di fine indagini, come riporta il quotidiano la Repubblica. L’arrivo delle lettere, meno di una decina, risale al periodo tra ottobre e dicembre dello scorso anno. Ricevute le prime, l'avvocata avrebbe messo il compagno alle strette, ricevendo in spiegazione il fatto di essersi trovato sostanzialmente aggredito dall’amica di lei e di avere messo fine al presunto flirt dopo un solo incontro. Sarebbe stato questo, secondo una versione che potrebbe rivelarsi verità o al contrario diffamazione, a fare infuriare la potenziale amante e a spingerla a cercare di fare saltare in altro modo la relazione dell’amica.

Lettere e screenshot di conversazioni tra il compagno e un altra persona con il numero cancellato e toni poco gentili erano lo stile. A niente sarebbe valso il tentativo di altre colleghe di convincere le due donne a risolvere la vicenda con una discussione, anziché per vie legali.