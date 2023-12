Incidente sull'autostrada tra Sicignano e Potenza: due morti nello scontro tra bus e auto

E’ di due morti il bilancio dell’incidente avvenuto in serata lungo il Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza, in un tratto in corrispondenza del km 8,600, all’ingresso galleria di Buccino (Salerno), a pochi passi dallo svincolo. Su un tratto a doppio senso, si sono scontrati frontalmente un bus a due piani e una vettura. Sul posto Anas, Vigili del Fuoco di Eboli, ambulanze e PolStrada di Potenza.

Le vittime sono due persone di Pomigliano d’Arco che erano a bordo dell’auto che procedeva in direzione Nord. Il raccordo è chiuso con deviazione a Vietri di Potenza. Sul posto il magistrato di turno. In arrivo anche gru e mezzi per la rimozione dei veicoli.