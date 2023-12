Ai bambini non piacciono più i giocattoli tradizionali? Hasbro annuncia nuovi licenziamenti: 900 in due anni

Il colosso Usa di giocattoli Hasbro ha annunciato 900 licenziamenti nei prossimi due anni. La mossa del produttore di Transformers, My Little Pony e Monopoly arriva dopo che una prima serie di tagli dei costi, che non ha raggiunto gli obiettivi, ha fatto sapere l’azienda. «I venti contrari al mercato che avevamo previsto si sono rivelati più forti e persistenti del previsto», ha affermato il ceo Chris Cocks in una nota allo staff. «Anche se siamo fiduciosi nel futuro di Hasbro, l’ambiente attuale richiede che facciamo di più».

Il gruppo aveva già annunciato a gennaio che avrebbe tagliato circa 1.000 posti di lavoro in tutto il mondo quest’anno, a seguito delle vendite inferiori alle aspettative durante le festività natalizie. Secondo il suo rapporto annuale, alla fine del 2022 impiegava 6.490 persone.

Hasbro ha registrato una perdita netta di 171 milioni di dollari nel terzo trimestre, principalmente a causa di un forte calo dell’attività nel suo core business: giocattoli e giochi tradizionali.

Un anno prima aveva registrato un profitto di 129 milioni di dollari. Si prevede che il primo round di ridimensionamento costerà 94 milioni di dollari - in particolare per le indennità di fine rapporto - e il secondo annunciato lunedì dovrebbe costare circa 40 milioni di dollari. Nelle negoziazioni dopo la chiusura della Borsa di New York, le azioni Hasbro sono scese del 4,89%.