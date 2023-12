Giorgia Meloni: sul patto di stabilità l'Italia con le carte in regola, anche se il superbonus pesa come un macigno

«La misura del superbonus pesa come un macigno» ma «l'Italia è una nazione virtuosa che si presenta con le carte in regola» nella partita sul patto di stabilità.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

«Il governo è impegnato da mesi» nella partita sul patto di stabilità europeo, «in condizioni negoziali non semplici, nelle quali mai abbiamo smesso di perorare un approccio costruttivo e pragmatico, che consentisse finalmente di bilanciare l’elemento della solidità dei bilanci nazionali esostenibilità dei loro debiti pubblici, con l’imprescindibile elemento della crescita e del sostegno agli investimenti», ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"Non è stato così fino ad oggi, non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani. Ma voglio dire - ha aggiunto - che, a dispetto delle semplificazioni giornalistiche che spesso alimentano una contrapposizione" tra i «Paesi virtuosi e Paesi spreconi, tra frugali e spendaccioni, oggi la posizione negoziale dell’Italia parte da una base di credibilità e serietà che ci viene riconosciuta, grazie all’azione del nostro governo e a quella in particolare del ministro Giorgetti», ha sottolineato la premier.

"Se nonostante una trattativa difficilissima siamo ancora in partita, e se l’accordo finale è stato posticipato - auspicabilmente - a una nuova riunione dell’Ecofin che verrà convocata proprio nei giorni successivi al Consiglio europeo con il mandato di chiudere l’accordo entro l’anno, è perchè tutti a Bruxelles hanno capito che la posizione del governo non si basa sul classico 'tiriamo a camparè ma su una politica di bilancio seria e rigorosa che anche oggi voglio rivendicare», ha concluso la premier.