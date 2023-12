Il prete fuggito con una parrocchiana. Parla un amico del sacerdote: "Non ha retto la situazione, è un caos ingiusto"

Non si placano i riflettori sulla notizia che ha riguardato il prete fuggito insieme ad una parrocchiana in un paesino della Campania nella Valle del Sele a cavallo tra le province di Avellino e Salerno. Il prete ha deciso di lasciare la parrocchia dopo essersi innamorata di una donna di Battipaglia. Il fatto ha suscitato sgomento nella comunità locale che si è trovata, di fatto, all'improvviso con la chiesa chiusa e senza alcun avviso.

A "Pomeriggio Cinque", la trasmissione pomeridiana in onda su Canale5, uno dei parrocchiani del sacerdote fuggito ha voluto difendere l'uomo: "Conosco don Umberto da quando è arrivato in questa comunità - ha esclamato Dorino Prosapio -. Lui è una persona perbene, squisita, è sempre stato disponibile con tutti. In tutte le attività della parrocchia è stato sempre presente. Tutto questo caos che si è creato con le malelingue che ne dicono di cotte e di crude è ingiusto, per questo sono voluto venire qui a difenderlo".

Il parrocchiano ha commentato anche la notizia circolata nelle ultime ore, secondo cui don Umberto avrebbe chiesto di rinunciare al sacerdozio: "Lui è diventato sacerdote in tarda età - ha detto -, non aveva una grande esperienza da parroco. Si è ritrovato in una situazione molto complessa da gestire e non ha retto la situazione".

In ogni caso la Diocesi si è vista costretta ad intervenire e sostituire il parroco anche perchè siamo a ridosso delle festività natalizie con una serie di funzioni religiose da espletare.