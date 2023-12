Zdenek Zeman ha avuto un lieve malore prima dell'allenamento, diagnosticato come ischemia transitoria. È stato ricoverato alla clinica Pierangeli di Pescara. Attualmente, le sue condizioni sono buone e stabili, ma dovrà assentarsi per alcuni giorni per ulteriori accertamenti. La Delfino Pescara 1936 ha comunicato che è ricoverato presso l'istituto Pierangeli di Pescara.