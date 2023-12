Rintracciata a Malaga Roberta Cortesi, sta bene. La giovane italiana non dava sue notizie dal 25 novembre

E’ stata rintracciata, nel pomeriggio di lunedì, a Malaga, Roberta Cortesi. La 36enne, di cui la famiglia non aveva notizie dal 25 novembre, sta bene. Originaria di Osio Sotto, nella Bergamasca, alloggerebbe in una abitazione dei genitori di un uomo che ha conosciuto. Ancora da chiarire quanto successo alla donna negli ultimi giorni durante i quali non si è presentata nel locale dove lavorava come cameriera né ha contattato i familiari in Italia.