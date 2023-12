"Ti auguro la fine di Giulia", 5 anni di Daspo per insulti sessisti ad un'arbitra

Un Daspo della durata di 5 anni è stato emesso dal questore di Padova, Marco Odorisio, nei confronti di un cinquantenne per insulti sessisti rivolti a un’arbitra di basket di 17 anni. Alla ragazza l’uomo aveva augurato di fare la fine di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato.

L'episodio contestato risale a domenica 3 dicembre, durante la partita di pallacanestro under 17 maschile Silver tra Camin e Cittadella Brenta Gunners. Il 50enne ha augurato all’arbitra di fare la «stessa fine di quella di Vigonovo», con riferimento al femminicidio di Giulia. Gli accertamenti sono stati affidati alla Digos e alla divisione Anticrimine della questura. Il destinatario del Daspo non è stato l’unico ad aver insultato e offeso la 17enne di Padova, il cui padre ha poi sporto querela. Ma la frase più grave è stata pronunciata dal 50enne, tifoso del Cittadella originario di Camposampiero e genitore di un giovane cestista, che era già conosciuto in ambito sportivo per analoghe intemperanze, sempre durante manifestazioni sportive. Il questore ha perciò ritenuto di vietargli per i prossimi 5 anni l’accesso agli impianti durante le partite di qualsiasi sport e categoria (anche quelle di beneficenza) in tutto il territorio nazionale.

Il 'tifoso' sarà anche denunciato per minaccia e diffamazione, aggravati dal fatto di aver agito contro una minorenne e durante una manifestazione sportiva.