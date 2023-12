L'aviatore salvato da una bimba nel 1945: "Fu mia madre"

John Hemingway, pilota della Raf e unico sopravvissuto della Battaglia d’Inghilterra, è arrivato a 104 anni con buona probabilità anche grazie a Carla Fabbri, di Coccanile di Copparo (Ferrara), che nell’aprile del 1945, ultimi scampoli della campagna di liberazione dell’Italia, aveva 10 anni. L’aviatore irlandese che aveva lanciato un appello per trovare la bimba che lo portò in salvo dopo che il suo velivolo fu abbattuto può ora conoscere la famiglia di quella ragazzina.

Lo riporta l’edizione online del Messaggero dalle cui colonne nei giorni scorsi era partito l’appello. John "Paddy" ne parlava come di una bimba di 7 anni, ma «mia madre era molto minuta, possibile che sia stata considerata più giovane da quel soldato», dice Lina, 61 anni, figlia della donna nella cui casa venne nascosto, sfidando le rappresaglie delle truppe naziste, il pilota irlandese. Grazie al lavoro degli Archeologi dell’Aria di Copparo e del Comune ferrarese si può dire con buone probabilità che quella bambina fosse Carla Fabbri. «Per me e mia sorella Franca - dice Lina Volpi Saro, dirigente d’azienda - quella storia era in realtà la favola della buonanotte. Mia madre Carla, Giancarla in realtà, figlia di Lino Fabbri e Maria Politi, ha sempre lavorato in campagna a Coccanile, dove abitava», «per farci addormentare ci raccontava dell’emozione dell’arrivo di quel 'soldato inglesè nella loro casa mentre riecheggiavano tutto attorno le cannonate del fronte».

«'Lui mangiava alla luce delle lampade a petrolio e noi tutto intorno a guardare quel signore venuto da chissà dove. Stava bene, sorrideva, ma non riuscivano a comunicare. E poi c'era il terrore che i tedeschi lo trovassero e ce la facessero pagare. " Ecco il racconto di mia madre: sotto le coperte, prima di addormentarci, io e mia sorella sentivamo un pò di quella paura che nostra madre aveva provato quella notte. Sono sincera, di più non so, non pretendo certo che mamma Carla, scomparsa dieci anni fa, due anni prima di papà, sia proprio la bambina indicata da quel pilota di cui ho letto. Ma certo - prosegue - che appena ho sentito di quella storia ho sentito una botta al cuore: mi sono seduta e mi sono ripetuta di nuovo la storia del soldato inglese nella casa di Coccanile che è ancora lì. Era molto indecisa se contattare il Comune, ma poi ho trovato persone molto attente e disposte ad ascoltarmi. Credo che mia madre ne sia contenta. Se poi mi vuole ascoltare anche quel pilota che ho scoperto irlandese ne sarò felice».