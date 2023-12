Cadde da lucernario, morto dopo 12 anni di calvario

E’ morto Giovanni Zecchini, il giovane di Mira, in Provincia di Venezia, che dodici anni fa precipitò in una piscina in fase di ristrutturazione dopo che per gioco era salito, assieme ad alcuni amici, sul tetto della struttura ed avere camminato su un lucernario che cedette. Dopo un volo di oltre dieci metri riportò ferite gravissime rimanendo tetraplegico.

Il ragazzo si è spento alcuni giorni fa, il 13 dicembre, a 25 anni nella struttura in cui era ricoverato da tempo. Della vicenda scrivono alcuni quotidiani. La tragedia risale al 19 luglio del 2012.

A gennaio, dopo un processo durato 10 anni, erano stati assolti i responsabili della struttura e dell’intervento di ristrutturazione dall’accusa di lesioni e gravi e colpose per non aver predisposto le necessarie misure di sicurezza.