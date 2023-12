Auto si ribalta, muore la 18enne Sofia Bagattini. La gemella: “Vivrò anche per te”

In un tragico incidente stradale avvenuto a Nembro, Sofia Bagattini, 18enne di Albano Sant'Alessandro, ha perso la vita. L'incidente è occorso alle 2:30 in località Rinnovata. La giovane, a bordo di una vettura con altri quattro coetanei, ha subito un fatale ribaltamento forse a causa dell’asfalto bagnato. Nonostante gli immediati soccorsi del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Gli altri occupanti dell'auto sono sopravvissuti, sebbene feriti.

Sofia, che si era diplomata recentemente e aveva iniziato la carriera come estetista, stava tornando da una serata con amici, diretti al McDonald’s di Nembro. L'auto ha perso il controllo in via Gavarno, precipitando contro un muretto. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente, ipotizzando il ghiaccio sull'asfalto e la velocità del veicolo come possibili fattori. La procura ha ordinato un'autopsia.

La sorella gemella di Sofia, in un toccante messaggio sui social, ha promesso di "vivere anche per lei". Il sindaco di Albano, Gianmario Zanga, ha espresso il proprio dolore per la perdita di Sofia, considerata un "bene preziosissimo per la nostra comunità".