Autobus contro auto: muore ragazzino di 13 anni, grave il papà

Un ragazzo di 13 anni di Termoli è deceduto in un incidente stradale accaduto sulla Adriatica, all’altezza di Petacciato, tra un autobus di linea extraurbano con passeggeri a bordo e due auto. Il ragazzino si trovava in una delle vetture coinvolte con i genitori. Feriti anche i genitori. Il padre del minore è rimasto leso in modo grave e si trova ricoverato al San Timoteo di Termoli. Sotto choc l’autista del bus e i passeggeri a bordo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalla macchina e la Polizia stradale di Campobasso. Il traffico è bloccato da alcune ore e il transito è a senso unico alternato