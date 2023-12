La 27enne Vanessa Ballan accoltellata e uccisa a Riese Pio X (Treviso), l'omicida è fuggito a piedi

Il tragico omicidio di una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, ha scosso la comunità di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Originari entrambi di Castelfranco Veneto, lei e il marito Nicola Scapinello si erano trasferiti a Riese dopo il loro matrimonio nel novembre 2012.

Vanessa è stata trovata accoltellata nella sua abitazione. Il sospettato, un uomo residente ad Altivole, comune confinante con Riese, è attualmente ricercato dalle autorità. Si tratta di una persona conosciuta dalla coppia, il che spiegherebbe perché Vanessa gli avesse aperto la porta, venendo poi aggredita e uccisa.

Nicola Scapinello, profondamente scosso dall'accaduto, è stato in grado di fornire agli investigatori dettagli utili alla ricerca dell'omicida. L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata. La coppia ha un figlio di 4 anni, ma non è stato chiarito se fosse presente al momento del crimine.

La famiglia risiedeva da anni in una piccola frazione residenziale di Riese, caratterizzata da case bifamiliari e un negozio di parrucchiera frequentato da Vanessa. Le indagini sono in corso per fare luce su questo drammatico evento che ha turbato la comunità locale.