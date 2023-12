Mirko in Sicilia finisce... in dolcezza

Mirko adesso è siciliano ad honorem! I “mestieri siciliani” li ha scovati, studiati e provati proprio tutti: l’ultima puntata de «I Mestieri di Mirko», il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, è da ieri in esclusiva su RaiPlay. E il benemerito programma condotto da Mirko Matteucci, che in questa stagione è stato tutto dedicato alla Sicilia, non poteva non finire in bellezza, anzi in dolcezza, con un’incursione nella golosissima pasticceria siciliana.

A Termini Imerese, sulla costa nord della Sicilia, Matteucci ha incontrato Angelo Pusateri, un pastichef di grande esperienza, assistito da due giovani pasticciere, Chiara e Federica, che hanno cercato di insegnargli come creare dolci che rispettino la tradizione siciliana: dalla cassata al cannolo passando per la frutta martorana. Con determinazione il conduttore ha affrontato l’ennesima sfida culinaria, congedo di una stagione di grandi emozioni, che ha messo in luce tutte le bellezze della Sicilia.

“I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.