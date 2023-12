Arrestato per aver abusato di una bambina, entrambi vivevano in comunità

Avrebbe approfittato di un lieve ritardo mentale di una bambina per abusare sessualmente di lei, di nascosto dai genitori e dagli altri ospiti della comunità dove vivono. L’uomo, un cinquantenne, è stato arrestato dai carabinieri di Monzuno, sull'Appennino bolognese, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata. Le indagini - secondo quanto ricostruiscono gli investigatori- sono partite dalle segnalazioni di alcuni ospiti di una struttura dell’Appennino, dove l’uomo viveva in comunità con altre persone, tra cui alcuni minorenni accompagnati dai rispettivi genitori. Stando alla ricostruzione dei fatti, emersi anche da testimonianze oculari, l’indagato avrebbe approfittato dello stato di fragilità della piccola. Il Gip del Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero, che ha delegato i carabinieri di eseguire la misura. L’indagato è stato arrestato lunedì e portato in un istituto penitenziario.