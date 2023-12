Furgone sfonda la vetrina di una profumeria a Roma: ferite 5 donne, tre in gravi condizioni

Momenti di paura in viale Pantelleria, nel quartiere Montesacro a Roma. Poco prima delle 17 un furgone è finito dentro la vetrina di una profumeria. Sul posto il 118, con 4 ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. Cinque donne sono rimaste ferite, di cui tre portate in codice rosso all'ospedale San Giovanni e al policlinico Umberto I. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze e un’automedica.

Dalle prime informazioni, sembra che il conducente del furgone che viaggiava a pieno carico abbia perso il controllo del mezzo travolgendo pedoni e clienti del negozio. Non si esclude un’avaria del mezzo. L’autista, un cittadino cinese, è risultato negativo all’alcoltest. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo III. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso e per i rilievi.