Giorgia Meloni influenzata, annullati i prossimi appuntamenti

A causa di un persistente stato influenzale la presidente del consiglio Giorgia Meloni annulla tutti gli impegni di questi giorni, a cominciare dallo scambio di auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla conferenza stampa di fine anno in programma domani, che sarà riprogrammata. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Alle prese da qualche giorno con un’indisposizione che l’ha portata a cancellare lunedì l'intervista con la trasmissione Quarta Repubblica, e che le ha impedito di partecipare agli impegni ieri in agenda, la premier questa mattina si è recata alla recita scolastica di Natale organizzata dalla scuola elementare della figlia Ginevra.

Come si vede nelle immagini pubblicate da Dagospia, c'era anche l’ex compagno Andrea Giambruno, in piedi a qualche metro di distanza da Meloni, seduta in prima fila con un giubbotto bianco. Prima della fine dello spettacolo, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio è andata via perché si sentiva poco bene e ha effettuato un tampone risultato negativo al Covid.

Come viene spiegato in ambienti di governo, la premier ha provato a mantenere in agenda la conferenza stampa di fine anno in programma domani, ma il suo staff le ha consigliato di riprogrammarla sin da subito, per evitare il rischio di doverlo fare all’ultimo momento qualora domani mattina le sue condizioni non fossero migliorate.