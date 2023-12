Vanella Ballan accoltellata a morte a Treviso, in carcere l'assassino. Si valuta la premeditazione

E’ stato condotto in carcere Bujar Fandaj, 41 anni, il cittadino kosovaro residente ad Altivole (Treviso) accusato dell’omicidio di Vanessa Ballan, la donna di 27 anni di Riese Pio X (Treviso) accoltellata nella sua abitazione.

Individuato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a poca distanza dalla sua residenza, Fandaj è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato e trasferito nella casa circondariale di Treviso dai militari dell’Arma. L’uomo non ha reso dichiarazioni.

«Ci sono elementi per contestare la premeditazione». Lo ha affermato il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, parlando con i giornalisti. Martani ha riferito che Fandaj aveva attivato una nuova utenza telefonica il giorno prima del delitto. «Si è avvicinato alla casa - ha aggiunto - con la bicicletta e non con la sua auto, probabilmente per non farsi riconoscere, e aveva un borsone contenente un martello, due coltelli e altri attrezzi da scasso, con un coltello simile a quello che è stato trovato in cucina, e che è l’arma del delitto».

Il delitto ricostruito dai messaggi Whatsapp

Sarebbe avvenuto tra le 11.21 e le 11.47 di ieri. Lo ha riferito ai giornalisti il procuratore di Treviso Marco Martani, in base al traffico di messaggi Whatsapp tra la vittime e il compagno, Nicola Scapinello. Il secondo messaggio risulta non ricevuto né letto. Alle ore 12.00 Scapinello è arrivato a casa e ha trovato Vanessa morta a terra. Per recarsi all’abitazione della donna risulta che Bujar abbia utilizzato una bicicletta con cui ha portato con sé un borsone in cui aveva riposto il martello usato per sfondare la porta a vetri di accesso all’abitazione. Nella casa dell’omicida sarebbero stati trovati coltelli simili a quello utilizzato per colpire la donna. Già una prima volta, secondo quanto si è appreso, Bujar, incensurato, aveva tentato di accedere alla casa, scavalcando la recinzione, poche settimane fa.