Bambina di 5 anni muore nel letto di casa, disposti accertamenti

Tragedia in mattinata a Roccasecca, in Provincia di Frosinone, dove una bimba di 5 anni è morta nel letto della propria abitazione in pieno centro storico a due passi dal municipio. Quando la madre ha provato a svegliarla ha subito notato il viso cianotico della figlia ed ha chiamato immediatamente il 118.

Ai medici intervenuti la situazione è subito apparsa disperata. Hanno compiuto un disperato tentativo di rianimazione, la bambina è stata anche intubata ma tutto è stato inutile ed il suo cuore si è fermato dopo poco. Aveva festeggiato il compleanno appena il 2 dicembre scorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, saranno gli accertamenti medici a stabilire se il decesso sia avvenuto a causa di una patologia della quale la bimba soffriva oppure siano state altre cause a determinarla.