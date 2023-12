Luigi Cherubini, il meme choc su Giulia Cecchettin. Bufera sul giocatore della Roma: “Hackerati i miei profili social”

E’ polemica sui social per un presunto post su Threads di Luigi Cherubini: il giovane centrocampista della primavera della Roma, convocato anche in prima squadra, avrebbe taggato due persone sotto un meme di pessimo gusto dedicato a Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il giocatore ha subito respinto le accuse con un post su un nuovo profilo Instagram.

«Purtroppo - scrive - qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire». Per questo, conclude, «sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili».