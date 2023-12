Richiamo alimentare del Ministero della salute: "Pesto alla Genovese" Coop ritirato dai supermercati a causa di frammenti di vetro

Un lotto di "Pesto alla Genovese" a marchio Coop è stato ritirato dai supermercati in seguito all'allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute. La decisione di richiamare il prodotto è legata a un potenziale rischio chimico, in quanto all'interno delle confezioni potrebbero essere presenti frammenti di vetro.

Il Pesto alla Genovese soggetto all'allerta è stato prodotto presso lo stabilimento di via Monte Pasubio 37 di Chiusanico, in provincia di Imperia, dall'azienda Clas Spa. Il lotto coinvolto nel richiamo è identificato con il numero Lm278, e la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è fissato al 5 gennaio 2025. La confezione interessata è rappresentata da vaschette da 190 grammi. Il prodotto è commercializzato con il marchio Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (Bologna), via del Lavoro 6/8.

La presenza di frammenti di vetro rappresenta un serio pericolo per i consumatori, che potrebbero ingerire involontariamente tali particelle durante il consumo del Pesto. Il Ministero della salute ha pertanto emanato l'allerta, invitando i consumatori in possesso di prodotti appartenenti al lotto indicato a non consumarli e a restituirli presso il punto vendita di acquisto.

Per ulteriori dettagli e informazioni sul richiamo, si può consultare l'articolo completo sul sito del Ministero