Ritrovata in provincia di Lucca la sedicenne scomparsa

E’ stata ritrovata Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi che aveva lanciato un appello sui social, di cui non si avevano più notizie dal'13 dicembre. È quanto si apprende dalla polizia. E’ stata la stessa giovane, in base a quanto spiegato, a chiamare i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore (Lucca), come è stato. La ragazza ora è a casa con i genitori e sta bene, si spiega ancora.

Per Anastasia, che era scomparsa a Pavia dove si era trasferita da Viareggio, erano stati ripetuti gli appelli da parte dei genitori e della sorella fatti sia attraverso la stampa, sia in tivù sia sui social. Varie le segnalazioni della sua presenza in più località, compreso Viareggio dove si sono concentrate le ricerche da parte di polizia e carabinieri dal giorno della sparizione con la denuncia presentata ai carabinieri di Pavia il 13 dicembre.

Oggi a tre giorni dal Natale il bel regalo per papà Giancarlo, mamma Ellina, la sorella Micol, parenti e amici che hanno potuto riabbracciare Anastasia. La ragazza ha appunto chiamato i genitori chiedendo che l’andassero a prendere alla stazione di Lido Camaiore e insieme alla polizia c'è stato il ricongiungimento.