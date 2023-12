Boom di nascite all'ospedale di Cecina: in 3 giorni venuti al mondo 18 neonati

Boom di nascite all’ospedale di Cecina (Livorno) dove nelle ultime 72 ore sono venuti alla luce 18 neonati. Già a novembre scorso, spiega l’Asl Toscana nord ovest in una nota, si erano registrate 13 nascite in meno di 48 ore. «Sono arrivate a partorire donne che avevano già compiuto le 40 settimane - sottolinea Stefano Masoni, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cecina - ma anche qualcuna che si è voluta anticipare e che avrà un regalo non preventivato sotto l’albero di Natale. Alcune mamme sono venute a partorire a Cecina anche da fuori delle Valli Etrusche, accordando la loro fiducia al nostro reparto».