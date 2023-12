Mantova, maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, 40enne arrestato

Un 40enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie ed è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Mantova. In poche settimane le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito il quadro degli abusi subiti dalla vittima. In particolare, le indagini hanno rilevato che l’uomo si recava spesso sul luogo di lavoro della moglie per controllarla. In parecchie occasioni l’aveva offesa davanti ai colleghi ed era arrivato anche a diffamarla, inviando ad amici e conoscenti messaggi circa suoi presunti comportamenti scorretti. In un’occasione, inoltre, l’uomo l’ha sbattuta con forza contro un muro e poi a terra, e l’ha presa per i capelli causandole un trauma cranico.