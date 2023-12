Morì cadendo in un cantiere, ma non per un incidente. A spingerlo fu un collega

Un operaio edile ha perso la vita lo scorso 14 dicembre in un cantiere in corso Ferrara 50 a Torino. Dopo una lieve indisposizione mattutina, nel pomeriggio si era recato al lavoro cadendo da una rampa di scale, e dopo una notte di agonia in ospedale era morto. La dinamica dei fatti però non ha mai convinto i Carabinieri che dopo aver raccolto le dichiarazioni dai presenti, risultate contrastanti tra loro, hanno avviato una serie di accertamenti e hanno concentrato le indagini su un trentenne di Torino, collega della vittima. Pare che tra i due fosse scoppiata una lite per futili motivi, al termine della quale la vittima è stata spinta giù dalla rampa di scale riportando ferite gravissime. L’uomo è stato individuato e sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale. Ulteriori indagini sono in corso.