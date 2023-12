Reggio Emilia, prende per il collo la compagna: denunciato

Dopo essere stato denunciato dai carabinieri per violenze, minacce e offese alla compagna, il gip del tribunale di Reggio Emilia ha disposto il divieto di avvicinamento oltre all’allontanamento dalla casa familiare dove convivevano e al divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo nei confronti di un 41enne residente a Vezzano sul Crostolo, nel Reggiano. Una misura cautelare che ha tenuto conto dei maltrattamenti che, stando a quanto raccontato dalla vittima, duravano da circa un anno.

Dopo l’ultimo recente grave episodio che ha visto l’uomo, dopo una lite, afferrare la vittima per il collo e facendola svenire, lei, dopo essere stata costretta alle cure mediche in ospedale (dal quale è stata dimessa con cinque giorni di prognosi) ha raccontato tutto.

Da qui sono partite le indagini che hanno ricostruito, da gennaio scorso, molteplici episodi di violenza tra sputi, pugni e schiaffi. Condotte messe in atto anche davanti alla figlia minorenne. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali.