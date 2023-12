Chi è Marco di Nunzio, l'imprenditore che "vuole" un pezzo dell'eredità di Berlusconi

C'è ancora almeno un aspetto da chiarire sulla vicenda del testamento di Silvio Berlusconi. Nelle scorse settimane è infatti venuto fuori un nuovo documento, un testamento speciale che sarebbe stato sottoscritto dall'ex premier in Colombia e depositato nello studio di un notaio della provincia di Napoli nei primi giorni di ottobre.

L'imprenditore torinese Marco Di Nunzio, rivendicherebbe una parte dell’eredità dell’ex presidente del Consiglio. Come ha evidenziato l’avvocato Erich Grimaldi, si tratta del "2% delle azioni Fininvest – 26 milioni di euro – il 100% delle azioni delle società proprietarie delle ville ad Antigua nelle Antille, la nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti".

Chi è Marco Di Nunzio

Sembra che Marco Di Nunzio abbia una storia piuttosto interessante e variegata, con una combinazione di imprenditoria e coinvolgimento politico. La sua attività principale sembra essere nel settore dei cantieri navali, e il fatto che si sia trasferito in Colombia aggiunge un elemento intrigante alla sua biografia.

Il suo coinvolgimento politico in Italia sembra essere caratterizzato da esperienze poco fortunate e da tentativi con liste dai nomi eccentrici. La menzione di simboli come la "Fiamma Tricolore" e la lista "Bunga Bunga" suggerisce un approccio provocatorio e non convenzionale alla politica.

Le sue sconfitte e i tentativi falliti alle elezioni comunali in luoghi come Sestriere, Torino e Borgomasino, insieme alla condanna nel 2016 per violazione della legge elettorale, fanno emergere un quadro di sfide e ostacoli nella sua carriera politica. L'episodio del tentativo di presentarsi alle elezioni regionali in Lombardia con firme contestate sembra ulteriormente complicare il suo percorso politico.

La sua figura sembra essere controversa, e il suo coinvolgimento nel Comites in Colombia aggiunge un elemento internazionale al suo profilo. In definitiva, la storia di Marco Di Nunzio sembra essere caratterizzata da una serie di avventure politiche audaci e non convenzionali, con risultati spesso negativi.