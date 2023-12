Felici, inclusivi, gentili: gli auguri della community di #happynoimagazine nel video di fine anno

Felici, liberi, responsabili, sostenibili, inclusivi. Ma, soprattutto, gentili. Sono gli auguri della community di Noi Magazine, affidati anche per le feste 23-24 ai video realizzati da scuole e università tra Sicilia e Calabria e, ancora una volta, all’estro e alla disponibilità dell’Istituto tecnico Verona Trento-Majorana di Messina per il montaggio in collaborazione con la redazione di Noi Magazine. Un video che si apre con l’immagine iconica scattata all’evento inaugurale della GDS Academy, con il sottosegretario Alberto Barachini e il presidente Ses Lino Morgante assieme ai giovani delle scuole siciliane e calabresi presenti in auditorium. Uno scatto che rimane indelebile, nei ricordi e non solo, come i tantissimi spunti di quell’incontro approfonditi nei lavori pubblicati sull’inserto, sul tema dell'informazione di qualità tra intelligenza artificiale e nuovi media. Un impegno scandito anche all'insegna dell’hashtag #CrescereConLeNews, lanciato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria a margine dell'evento di Messina per proseguire nel dialogo con i giovani, e che viene rilanciato nel video assieme a quello dell’iniziativa social di Gazzetta del Sud #happynoimagazine, nell’ambito del progetto declinato su tutti i canali: il giornale - con l’inserto settimanale - il sito web, la tv e la radio Antenna dello Stretto.

In apertura il messaggio augurale del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante, che ricorda come da quasi trent'anni Gazzetta del Sud dedichi ai giovani un canale privilegiato di comunicazione: l'inserto Noi Magazine, da lui stesso ideato nel 1996 e sin da allora realizzato "con amore, per e con le scuole", grazie all'impegno condiviso tra dirigenti, docenti, studentesse e studenti e la redazione del quotidiano guidato dal direttore responsabile Alessandro Notarstefano.

Gli auguri di Pierro, Scorza e Gueli

Significativi i videomessaggi augurali di alcune tra le figure istituzionali che hanno sempre accompagnato i nostri giovani nel percorso di consapevolezza: il componente del Collegio del garante per la Protezione dei Dati Personali Guido Scorza, che invita all’attenzione alla privacy anche nella scelta dei regali; il direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, che ribadisce l’importanza dell’educazione digitale, e il presidente dell’ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, che invita i giovani a leggere molto, sfruttando tutti i canali, tradizionali e innovativi, ma sottolineando il valore specifico dell’informazione professionale, “vera”.

Fondamentale il sostegno dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria diretto da Antonella Iunti e significativo il videomessaggio delle Consulte studentesche della Calabria, con la coordinatrice Franca Falduto e con tutti i presidenti provinciali neoeletti (Filippo Daffinà VV, Davide Castagnello CS, Nicola Malara RC, Francesco Guerrieri KR, Alessandro Miceli CZ), e poi i contributi della consulta studentesca di Messina e di UniversoMe, la testata studentesca giornalistica dell'Ateneo di Messina, con il coordinatore Gianluca Carbone e il caposervizio Domenico Leonello. In chiusura gli auguri della redazione con Natalia La Rosa, vicecaposervizio della Gazzetta, coordinatrice dell’inserto Noi Magazine e del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, e di Giovanna Bergantin, Vittorio Scarpelli, Eleonora Delfino, Francesco Iannello e Rachele Gerace, il team che ogni settimana realizza le quattro edizioni dell'inserto: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo.

Una nuova stagione di responsabilità

È un Natale che arriva, anche nei frame del video, con la sua incontenibile esplosione di festa e luce ma a ridosso di un buio che, dopo il femminicidio di Giulia, ancora pesa sui cuori, invitando tuttavia a rischiararlo con una nuova stagione di responsabilità, come auspica il sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che ogni settimana su Noi Magazine accende i riflettori sulla comunicazione che cambia. Una nuova consapevolezza dell'aprirsi alle altre persone, con rispetto e accoglienza della diversità, che proprio tra i banchi deve nascere e consolidarsi nel fondare relazioni equilibrate e non tragiche.

Spazio alla fantasia

Il video #happynoimagazine 2023-2024 è stato realizzato per il montaggio e l’editing dallo studente Paolo Orlando, della classe VD dell'IIS Verona Trento di Messina, con il coordinamento del prof. Gianluca Rossellini, docente di Teoria della Comunicazione. Hanno partecipato le scuole di Messina: Istituto di istruzione superiore Verona Trento-Majorana, diretto dalla prof.ssa Simonetta Di Prima; Liceo scientifico “Archimede”, prof.ssa Laura Cappuccio; Liceo classico "F. Maurolico", prof.ssa Giovanna De Francesco; Liceo classico “La Farina”, prof.ssa Caterina Celesti; IIS “A. M. Jaci”, prof.ssa Rosaria Maria Sgrò; "Collegio S. Ignazio", prof.ssa Maria Muscherà; dalla provincia l'ITT LSSA “Copernico” (Barcellona), prof.ssa Angelina Benvegna. Dalla Calabria: IIS “Pertini Santoni” (Crotone), prof.ssa Annamaria Maltese; ITE “V. De Fazio” (Lamezia), prof.ssa Simona Blandino; IIS Polo Tecnologico “Brutium” (Cosenza), prof.ssa Rosita Paradiso; ITTL Nautico (Pizzo), prof. Francesco Vinci.

Presenti anche gli Istituti Comprensivi di Messina “S. Margherita”, diretto dalla preside prof.ssa Fulvia Ferlito; “Pascoli Crispi”, prof.ssa. Giusy De Luca; "Manzoni - Dina e Clarenza", prof.ssa Concetta Quattrocchi; “La Pira Gentiluomo”, prof.ssa Luisa Lo Manto; “G. Mazzini”, prof. Nicola Labate; dalla Calabria gli Ic “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni diretto dalla preside Luisa Antonella Ottanà; "Emilio Bianco-Taverna" di Montalto Uffugo (CS) diretto dalla preside Gemma Faraco e “Secondo” di Milazzo, con la scuola media Rizzo, diretto dalla preside Alma Legrottaglie.