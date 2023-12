Vigilia di Natale da incubo sui treni verso il Sud e la Calabria. Forti ritardi sulla linea AV Roma-Napoli

Sono ore da incubo per i tanti calabresi che stanno rientrando in extremis nella loro regione di appartenenza per festeggiare il Natale con i propri cari. Chi è stato costretto a partire oggi con il treno (o per esigenze di lavoro o per i prezzi folli dei giorni scorsi) sta assistendo a pesanti ritardi sulla linea alta velocità Roma-Napoli con il rischio di non arrivare neanche in tempo a potersi sedere a tavola e festeggiare il cenone con parenti e amici.

La situazione in tempo reale

Linea AV Roma - Napoli: circolazione fortemente rallentata dalle ore 16:00 per un controllo tecnico a un treno. E' quanto si legge sul sito di Trenitalia

I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Cassino o via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:21) - Milano Centrale (21:00)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

• FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:53)

• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:09)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Taranto (23:42)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:03)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50)

• FR 9660 Napoli Centrale (16:44) - Brescia (22:23)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23)

• FR 9592 Salerno (17:53) - Milano Centrale (23:50)

• FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38)

• FA 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31)

• FA 8868 Reggio Calabria Centrale (13:38) - Roma Termini (19:15)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) - Foggia (19:02)

• FA 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06)