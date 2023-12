La storia della 37enne osteopata calabrese e il colpo di fulmine sul bus: "Sono la mora con il cappellino, cerco l'autista dell'89"

L'amore non conosce mai soste e non si ferma neanche a Natale. Accade che a Roma - per come riportato da TgCom24 - una ragazza calabrese di 37 anni, di professione osteopata, rimanga letteralmente folgorata da un'autista dell'ATAC.

Da qui, l'idea di lanciare un vero e proprio appello su un gruppo Facebook del quartiere Trieste Salario di Roma per trovare l'autista della linea 89 con il quale è stato colpo di fulmine.

"Ci provo. Per caso nel gruppo - ha scritto come "partecipante anonimo" - c'è l'autista ATAC della linea 89 che domenica 17 Dicembre ha fatto il turno delle 18.30 circa? Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio. Non ho ben capito cosa tu mi abbia detto appena sono scesa dalla fermata Annibaliano ma sembrava qualcosa di interessante Ci siamo notati a vicenda. Peccato che entrambi non abbiamo azzeccato i tempi di interazione Non ci incontreremo mai per caso, quindi se leggi questo post metti un like".

Numerosissimi i commenti di sostegno e solidarietà sotto il post del tipo: "Facciamo il tifo per te", ma manca ancora l'outing del diretto interessato, del quale la giovane, da 20 anni a Roma, su Il Messaggero, disegna l'identikit, entrando più nei dettagli della vicenda. "Tra i 35 e 40 anni, un bel ragazzo moro con un sorriso simpatico". "Ti auguro un bel regalo di Natale: ritrovare il tuo autista", si legge ancora tra i commenti di chi si è appassionato a questa storia.