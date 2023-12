Morto a 40 anni il "re" delle carni di Napoli, Luciano Bifulco. Vittima di un incidente

È davvero triste apprendere della prematura scomparsa di Luciano Bifulco, una figura così importante nel mondo della ristorazione e della macelleria a Napoli, in provincia e nell'intera regione della Campania. La notizia della sua morte in un incidente è ancora più devastante in un periodo così significativo come la Vigilia di Natale.

Luciano Bifulco, con i suoi soli 40 anni, aveva già dimostrato una dedizione straordinaria al suo lavoro, portando avanti con successo l'attività di famiglia a Ottaviano. La Braceria Bifulco e successivamente Bifulco Exclusive erano diventate punti di riferimento per la ristorazione locale, grazie alla qualità della carne che forniva, apprezzata non solo nei suoi ristoranti ma anche in numerose altre attività gastronomiche, comprese quelle di alto livello.

La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio nei social network, con molte persone che esprimono il loro dolore e la loro tristezza. I messaggi di condoglianze provenienti da colleghi, amici e clienti testimoniano quanto fosse amato e rispettato nella comunità. Il vuoto lasciato da Luciano Bifulco nel mondo della ristorazione e della macelleria sarà difficile da colmare.

In questo momento difficile, i pensieri vanno alla sua famiglia, alla moglie e ai loro tre figli, che devono affrontare una perdita così dolorosa. La comunità gastronomica locale perde un talento prezioso, e il suo ricordo rimarrà nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e gustare la sua eccellente cucina.