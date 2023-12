Rissa tra venti persone al McDonald's: ferito un addetto alla sicurezza

Rissa alle 5.30 di mattina a Corso Francia, a Roma nord. Due gruppi, per un totale di circa 20 persone, si sono scontrate all’interno del McDonald’s. Ad allontanare le persone l’uomo della sicurezza che è rimasto però ferito. A chiamare il 112 i dipendenti del locale. Un gruppo, salito a bordo di una vettura, ha tentato di investire i componenti dell’altro gruppo. A rimanere ferito un 33enne romano che si è recato in ospedale per essere medicato. Sul posto i poliziotti del commissariato Ponte Milvio che indagano sul caso. Informata la Squadra Mobile. Acquisite le immagini delle telecamere del fastfood.