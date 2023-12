Bimbo sul volo sbagliato come il "Mamma ho riperso l'aereo": la paradossale storia del piccolo Casper

Un bambino di 6 anni è stato messo sull'aereo sbagliato, a causa di un clamoroso errore commesso da una compagnia aerea. Quello che ha visto protagonista il piccolo Casper ha ricordato la storia di "Mamma ho riperso l’aereo", il film del '92 in cui Kevin, interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin, viene separato dai genitori e finisce in un aereo diretto a New York anzichè in Florida.

Nel caso di Casper, il bambino sarebbe dovuto partire da Philadelphia, da solo, diretto a Fort Myers, Florida, per andare dalla nonna. Per Casper era il primo viaggio in aereo. La nonna lo aspettava a Fort Myers, ma quando non lo ha visto ha chiesto alla compagnia, la Spirit Airlines, dove fosse il bambino.

Gli addetti all’inizio non sono stati in gradi di spiegare cosa fosse successo, poi le hanno spiegato che probabilmente il bambino non aveva fatto in tempo a imbarcarsi, ma la nonna ha ribattuto che non era possibile perchè aveva tracciato il nipote e avuto la conferma che il bimbo aveva fatto il check in all’aeroporto.

«Sono stati - ha raccontato la donna ai media locali - i momenti più brutti della mia vita». Per fortuna, dopo qualche ora ha ricevuto una telefonata da Casper. Il nipote le ha detto che era atterrato ma nell’aeroporto sbagliato, cioè a Orlando, a quattro ore e più di 200 chilometri di distanza. La compagnia si è scusata e si è offerta di rimborsare il volo. Casper alla fine è riuscito ad arrivare a destinazione e a riunirsi con la nonna in tempo per trascorrere il Natale. Caso chiuso. O forse no. Il bimbo sarebbe rimasto traumatizzato e qualcuno sostiene che la famiglia potrebbe far causa alla compagnia.